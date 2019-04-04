В Тамбовской области создадут виртуальный концертный зал за 11,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-04T16:44:15+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 200 миллионов рублей трансфертов между 33 регионами, которые будут направлены на создание виртуальных концертных залов. Тамбовщине выделят на эти цели 11,2 миллиона рублей.

Согласно документу, к концу 2024 года в России планируется создать 500 виртуальных концертных залов, позволяющих жителям глубинок в высоком качестве и в режиме реального времени смотреть концерты ведущих российских музыкальных коллективов. Работа будет проводиться в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

- Участие Тамбовской области в нацпроекте позволит не только вывести отрасль на новый уровень, но и все последние достижения сделать доступными каждому – независимо от того, проживает человек в городской или сельской местности. - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU