2019-04-04T16:01:35+03:00
Общество

В связи со снегопадом на федеральных трассах Тамбовщины круглосуточно дежурят дорожники

Плохая погода может сохраниться в течение трех дней
Ксения АЛЕШИНА
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На федеральных трассах в Тамбовской области дорожные службы дежурят в круглосуточном режиме. Это связано с ухудшением погодных условий. По данным Гидрометцентра, 4 апреля и в ближайшие три дня на территории Рязанской, Тамбовской, Воронежской и по северу Волгоградской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега при усилении ветра до 18 м/с.

- Для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным автодорогам на подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград трассах дежурит 76 единиц техники. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах и в случае необходимости может быть увеличено. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения. Все машины, задействованные в содержании автодорог, оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу техники в режиме реального времени, - прокомментировали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

Дорожники рекомендуют водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.

Отметим, что в ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находится 611,129 км дорог Тамбовщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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