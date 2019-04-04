Жителя Тамбовщины задержали на вокзале с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-04T16:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области на железнодорожном вокзале станции Мичуринск-Уральский транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Мичуринска. При личном досмотре у этого местного жителя они обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось некое вещество, похожее на наркотик.

- Согласно проведенному исследованию изъятым оказалось наркотическое средство «спайс», массой 2,42 грамма, что относится к крупному размеру, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по ЦФО.

В отношении мичуринца сотрудники полицейские возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU