2019-04-04T16:20:18+03:00
Происшествия

Жителя Тамбовщины задержали на вокзале с наркотиками

Ему грозит серьезное наказание
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области на железнодорожном вокзале станции Мичуринск-Уральский транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Мичуринска. При личном досмотре у этого местного жителя они обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось некое вещество, похожее на наркотик.

- Согласно проведенному исследованию изъятым оказалось наркотическое средство «спайс», массой 2,42 грамма, что относится к крупному размеру, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по ЦФО.

В отношении мичуринца сотрудники полицейские возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тамбовской колонии возрождают традицию выпуска стенгазет
В Тамбовской области появятся более ста волонтеров культуры
Тамбовские музеи бесплатно примут посетителей 18 апреля
В Рассказово начинают чистить реку Лесной Тамбов
В Тамбовской области создадут виртуальный концертный зал за 11,2 миллиона рублей
В связи со снегопадом на федеральных трассах Тамбовщины круглосуточно дежурят дорожники
В Тамбове похитили детскую коляску
Тренер ФК «Тамбов» стал лучшим по версии болельщиков
В Тамбовской области женщина накопила 29 штрафов ГИБДД
В Тамбове заменят 70 лифтов в 16 многоэтажках
В Мичуринске за ложный донос осудили двух женщин
В Тамбовской области прокуратура через суд требует лишить мать двоих детей родительских прав
44-летнего тамбовчанина задержали за кражу велосипеда
Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов в Тамбове
Мичуринцев приглашают на «Предпасхальную» ярмарку
В Тамбове объявили общегородскую уборку
На Тамбовщине предприниматель предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому
Мужчине, ограбившего тамбовчанку на 78 рублей, грозит до четырех лет колонии
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Тамбовская школьница победила на всероссийской олимпиаде по обществознанию
Муниципальные предприятия Тамбова ориентируют на безубыточную работу