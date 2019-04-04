2019-04-04T15:37:05+03:00
Происшествия

В Тамбове похитили детскую коляску

Злоумышленника задержали
Ирина БУРЯКОВА
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Полицейские раскрыли кражу, произошедшую в областном центре почти месяц назад. Так, 9 марта в дежурную часть поступило сообщение от 35-летней тамбовчанки. Женщина оставила на лестничной площадке в подъезде дома на улице Бастионной детскую коляску. Коляска исчезла.

- Случайные свидетели рассказали прибывшим на вызов полицейским, что к краже причастен неизвестный мужчина. В ходе розыска по полученной ориентировке был задержан и доставлен в отдел полиции 39-летний гражданин, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Задержанный сознался в содеянном и вернул похищенное. Он хотел продать сворованную коляску, но не успел.

Как выяснили стражи порядка, злоумышленник ранее уже имел проблемы с законом и совершал схожие кражи. Полицейские возбудили в отношении 39-летнего тамбовчанина уголовное дело по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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