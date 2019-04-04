Тренер ФК «Тамбов» стал лучшим по версии болельщиков
Мурат Искаков набрал 33% голосов
Искакова дважды признали лучшим
Изменить размер текста:
Завершилось голосование на звание лучшего тренера ФНЛ в марте по версии болельщиков. С явным преимуществом им стал главный тренер ФК «Тамбов» Мурат Искаков.
- В голосовании ему не было равных, и он набрал более 33% голосов в опросе на сайте ФНЛ, - сообщили в пресс-службе ФК «Тамбов». - Второе место в голосовании болельщиков занял главный тренер «Балтики» Евгений Калешин (23,5%). А третье досталось рулевому «Ротора» Игорю Меньщикову (17,2%).
Отметим, что для Искакова это уже вторая победа в подобной номинации в сезоне - в июле болельщики также признали его лучшим тренером ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU