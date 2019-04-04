В Тамбовской области женщина накопила 29 штрафов ГИБДД
В Мордовском районе женщина не оплатила 29 штрафов ГИБДД на общую сумму 42 тысячи рублей. Судебным приставам пришлось навестить ее по месту жительства и вручить копии постановлений о возбуждении исполнительных производств.
- Ей разъяснили, что в случае не оплаты задолженности в установленный законом пятидневный срок, в рамках каждого исполнительного производства будут вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, сумма которого будет не менее одной тысячи рублей на каждый штраф, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
Через два дня должница пришла в Мордовский районный отдел судебных приставов и погасила задолженность в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU