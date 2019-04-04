2019-04-04T14:44:00+03:00
Общество

В Тамбовской области женщина накопила 29 штрафов ГИБДД

У автоледи образовался долг в размере 42 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мордовском районе женщина не оплатила 29 штрафов ГИБДД на общую сумму 42 тысячи рублей. Судебным приставам пришлось навестить ее по месту жительства и вручить копии постановлений о возбуждении исполнительных производств.

- Ей разъяснили, что в случае не оплаты задолженности в установленный законом пятидневный срок, в рамках каждого исполнительного производства будут вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, сумма которого будет не менее одной тысячи рублей на каждый штраф, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Через два дня должница пришла в Мордовский районный отдел судебных приставов и погасила задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тренер ФК «Тамбов» стал лучшим по версии болельщиков
В Тамбове заменят 70 лифтов в 16 многоэтажках
В Мичуринске за ложный донос осудили двух женщин
В Тамбовской области прокуратура через суд требует лишить мать двоих детей родительских прав
44-летнего тамбовчанина задержали за кражу велосипеда
Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов в Тамбове
Мичуринцев приглашают на «Предпасхальную» ярмарку
В Тамбове объявили общегородскую уборку
На Тамбовщине предприниматель предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому
Мужчине, ограбившего тамбовчанку на 78 рублей, грозит до четырех лет колонии
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Тамбовская школьница победила на всероссийской олимпиаде по обществознанию
Муниципальные предприятия Тамбова ориентируют на безубыточную работу