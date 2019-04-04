В Тамбове заменят 70 лифтов в 16 многоэтажках

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-04T14:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В областном центре ищут подрядчика для выполнения работ по замене 70 лифтов в 16 многоэтажках Тамбова. Оборудование обновят в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Рылеева, д. 69, ул. Красноармейская, д. 6, ул. Магистральная, д. 15, 17 А, ул. Мичуринская, д. 112 Г, 112 Д, 112 Е, 169 А, ул. Полынковская, д. 67, ул. Рабочая, д. 39, 41, ул. С. Ценского, д. 3, ул. Советская, д. 119, ул. Тулиновская, д. 9, 5 А, ул. Широкая, д. 7 А.

Согласно условиям закупки, работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения работ. Их общая стоимость 137 миллионов 640 тысяч рублей. Гарантия на новые лифты составит 5 лет, а срок службы нового оборудования должен быть не менее 25 лет. Жители домов, как предполагается, не будут испытывать серьезных неудобств из-за отсутствия лифтов.

- В соответствии с графиком выполнения работ подрядчику необходимо учесть, что они будут выполняться в условиях эксплуатируемого многоквартирного жилого дома, - оговаривается в условиях закупки. - Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье — выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU