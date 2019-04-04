В Мичуринске за ложный донос осудили двух женщин
Городской суд Мичуринска вынес приговоры в отношении двух местных жительниц 28 и 37 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
Установлено, что в первом случае подсудимая на почве личных неприязненных отношении к матери своей подруги, написала на нее заявление в полицию о том, что якобы женщина присвоила себе переданные ей ранее на хранение золотые украшения, в то время как фактически все драгоценности она ей вернула.
Другая злоумышленница обвинила в краже принадлежащих ей 20 тысяч рублей женщину, у которой она вместе с дочерью снимала жилье. Сделала это она в отместку за то, что хозяйка квартиры заявила на нее в полицию, обвинив ее в повреждении серванта и посуды, находившейся в нем.
- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовных дел, наличия на иждивении 37-летней подсудимой двоих несовершеннолетних детей, суд назначил злоумышленницам наказание в виде, соответственно, 200 часов обязательных работ и штрафа в размере 10 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU