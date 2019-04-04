В Тамбовской области прокуратура через суд требует лишить мать двоих детей родительских прав

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-04T13:23:07+03:00

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Прокуратура направила в суд исковое заявление о лишении жительницы Жердевского района родительских прав в отношении двоих ее несовершеннолетних детей. Ранее эту женщину уже ограничивали в родительских правах в отношении одного ребенка. После чего она кардинально изменила свое отношение к малышу, стала о нем заботиться, создала нормальные условия для проживания в доме. В связи с чем, суд снял с нее ограничение в родительских правах. И тому времени она родила еще одного ребенка, проявляя заботу уже о двух детях.

Однако в 2018 году мать снова поменяла свой образ жизни в отрицательную сторону: пренебрегает нуждами детей, не стремится к созданию надлежащих условий для их проживания, злоупотребляет спиртными напитками и склонна к праздному времяпровождению.

- Случаи бытового пьянства в присутствии малолетнего ребенка носят систематический характер. В квартире часто бывают посторонние люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Заботу о детях взяла на себя их бабушка.

- Все это свидетельствует о ненадлежащем исполнении матерью своих родительских обязанностей и является основанием для лишения ее родительских прав, - подчеркнули в прокуратуре. - Заявление находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU