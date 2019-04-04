44-летнего тамбовчанина задержали за кражу велосипеда
"Двухколесный друг" был похищен из подъезда многоквартирного дома
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Из подъезда дома на улице Пензенской в Тамбове украли велосипед «Стелс», принадлежащий 30-летнему местному жителю. Мужчина обратился в полицию.
После проведения розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи стражи порядка задержали 44-летнего неработающего тамбовчанина.
- Похищенный велосипед злоумышленник продал неизвестному. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ранее этот человек уже был судим за совершение ряда преступлений, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU