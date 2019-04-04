Мичуринцев приглашают на «Предпасхальную» ярмарку

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-04T12:11:41+03:00

Ярмарочные ряды развернутся в границах улиц Карла Маркса и Революционной Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

Она пройдет в течение трех дней

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В Мичуринске в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения 19, 20, 21 апреля на улице Советской, в границах улиц Карла Маркса и Революционной, развернется универсальная «Предпасхальная» ярмарка. Начало — 9:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Для жителей и гостей города будет представлен большой выбор товаров предприятий промышленности, торговли и общественного питания. Также гости ярмарки смогут приобрести саженцы плодовых и декоративных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU