Мичуринцев приглашают на «Предпасхальную» ярмарку
Она пройдет в течение трех дней
Ярмарочные ряды развернутся в границах улиц Карла Маркса и РеволюционнойФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения 19, 20, 21 апреля на улице Советской, в границах улиц Карла Маркса и Революционной, развернется универсальная «Предпасхальная» ярмарка. Начало — 9:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации наукограда.
Для жителей и гостей города будет представлен большой выбор товаров предприятий промышленности, торговли и общественного питания. Также гости ярмарки смогут приобрести саженцы плодовых и декоративных растений.
ИСТОЧНИК KP.RU