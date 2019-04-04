В Тамбове объявили общегородскую уборку

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-04T11:50:12+03:00

Весенний месячник по наведению чистоты продлится в областном центре с 4 апреля по 6 мая

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В областном центре объявили о старте традиционного весеннего месячника по благоустройству и наведению порядка «Тамбов — любимый город». По данным администрации города, уборка продлится с 4 апреля по 6 мая. В наведении порядка задействуют жителей, сотрудников организаций и городские службы.

Общегородской субботник состоится 24 апреля в Ласковском карьере. В период месячника в «Единой городской центральной диспетчерской службе» будет работать «горячая линия», куда тамбовчане смогут сообщить о нарушениях правил благоустройства и содержания города. Позвонить можно по телефону: 72-62-09. Время его работы: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU