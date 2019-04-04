На Тамбовщине предприниматель предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-04T13:59:22+03:00

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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. 55-летняя жительница Первомайского района обвиняется в попытке дать взятку сотруднику полиции.

Так, 7 марта стражи порядка выявили, что эта женщина занимается продажей алкоголя.

- При составлении административного материала за незаконную розничную продажу алкогольной пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, женщина стала просить полицейских не привлекать ее к ответственности, положив между листами в папке 15 тысяч рублей в качестве взятки, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Однако довести преступный умысел до конца ей не удалось, так как сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU