2019-04-04T11:04:47+03:00
Происшествия

Мужчине, ограбившего тамбовчанку на 78 рублей, грозит до четырех лет колонии

Житель Сосновки вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции №2 по городу Тамбову 3 апреля поступила информация о грабеже в жилом секторе. Средь бела дня на улице Тамары Дерунец областного центра мужчина открыто похитил из рук 63-летней пенсионерки сумку с деньгами, где находилось всего 78 рублей.

Злоумышленника поймали двое мужчин, которые стали свидетелями происходящего, после чего вызвали полицию. Во время опроса 31-летний подозреваемый, проживающий в р.п. Сосновка дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности и получил условное наказание за кражу. Похищенную сумку и деньги стражи порядка вернули тамбовчанке.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание санкцией статьи определяется виновному в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полиция выражает благодарность представителям общественности, которые не остались равнодушными и оказали помощь сотрудникам при задержании преступника, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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