Тамбовская школьница победила на всероссийской олимпиаде по обществознанию

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-04T10:34:49+03:00

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На базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве с 30 марта по 3 апреля проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В ней приняли участие 224 человека из 63 регионов России. В числе победителей оказалась тамбовская школьница — Валерия Камышникова, ученица 11 класса МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя РФ им. А.М. Кузьмина».

Отметим, что тамбовчанка также является призером прошлого года заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В лицее девушка учится на «отлично» и претендует на золотую медаль. Куда она будет поступать после окончания школы, Валерия еще не решила. Перед ней открыто множество перспектив, поскольку одиннадцатиклассница еще и участник различных внутривузовских олимпиад, которые имеют большое значение при зачислении в вуз.

- Обществознание – один из самых популярных предметов при сдаче ЕГЭ. Предмет необходимо сдавать при поступлении в большинство вузов гуманитарного направления. Победители и призеры нынешней олимпиады по традиции получат дополнительные баллы при зачислении на выбранные специальности, - прокомментировали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU