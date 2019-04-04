Муниципальные предприятия Тамбова ориентируют на безубыточную работу

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-04T09:52:33+03:00

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В Тамбове обсуждали вопросы погашения задолженности, образовавшейся у таких муниципальных предприятий как «Ритуал» и «Тамбовгортранс». По словам директора муниципального предприятия «Ритуал» Андрея Эндерса, работа по погашению накопленной за несколько предыдущих лет задолженности активно велась в течение этого и предыдущего года. За счет оптимизации штата, пересмотра порядка предоставления услуг удалось погасить большую часть долгов.

- Сейчас долги мы не накапливаем, а зарабатываем и постепенно ликвидируем то, что было. Так, например, по итогам 2018 года нам удалось закрыть задолженность перед налоговой инспекцией. Рассчитываем, что до конца года закроем просроченную кредиторскую задолженность в целом», - сказал Андрей Эндерс.

Ситуация, складывающаяся на предприятии «Тамбовгортрансе», требует особого контроля и внимания.. Помимо долгов, накапливавшихся в течение нескольких лет, имеющееся на данный момент расхождение между экономически обоснованным и действующим тарифом на пассажирские перевозки в городе приводит к тому, что предприятие зависит от выделяемых из городского бюджета субсидий. В рамках финансового оздоровления сегодня на предприятии пересмотрели расходы, ликвидировали нецелевые статьи, постепенно проводится перевод автобусов на газомоторное топливо, ведется пересмотр маршрутной сети.

- Руководителю этого предприятия дали поручение составить подробный план мероприятий, направленных на оптимизацию расходов и погашения задолженностей, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU