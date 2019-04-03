Четырех квартирных взломщиков поймали в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-03T18:20:08+03:00

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В городе Моршанске на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о проникновении неизвестных в квартиру по улице Чернышевского. Группа задержание незамедлительно прибыла по указанному адресу.

- При осмотре стражи правопорядка обнаружили, что замок входной двери взломан, а из квартиры доносились голоса. Один из взломщиков, заметив гвардейцев, попытался скрыться через окно, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Благодаря блокированию возможных путей отхода - все лица, незаконно проникшие в жилище, были задержаны.

Личности задержанных также установлены. Ими оказались 30, 33, 35 и 41-летние местные жители, среди них была и женщина. Как выяснилось, трое правонарушителей уже были судимы и двое из них находились в оперативном розыске.

- Для дальнейшего разбирательства задержанные граждане переданы прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU