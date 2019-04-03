2019-04-03T18:20:08+03:00
Происшествия

Четырех квартирных взломщиков поймали в Тамбовской области

Среди задержанных одна женщина
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Моршанске на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о проникновении неизвестных в квартиру по улице Чернышевского. Группа задержание незамедлительно прибыла по указанному адресу.

- При осмотре стражи правопорядка обнаружили, что замок входной двери взломан, а из квартиры доносились голоса. Один из взломщиков, заметив гвардейцев, попытался скрыться через окно, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Благодаря блокированию возможных путей отхода - все лица, незаконно проникшие в жилище, были задержаны.

Личности задержанных также установлены. Ими оказались 30, 33, 35 и 41-летние местные жители, среди них была и женщина. Как выяснилось, трое правонарушителей уже были судимы и двое из них находились в оперативном розыске.

- Для дальнейшего разбирательства задержанные граждане переданы прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские гвардейцы задержали одного из дебоширов, участвовавшего в драке возле кафе
Хор Ново-Иерусалимского монастыря выступит в Мичуринске
В тамбовском перинатальном центре впервые родились тройняшки
В северной части Тамбова на несколько часов отключат электричество
Еще один кот умер от бешенства на Тамбовщине
Тамбовский губернатор поможет в восстановлении школьника, которого сбил «КамАЗ»
На Тамбовщине поймали похитителя автоприцепа, принадлежащего волгоградцу
В Мичуринск привезли новое оборудование для нормализации давления в системе водоснабжения
Юные тамбовчане проплывут 50 метров вольным стилем
В городе Рассказово собирают книги для обитателей колонии
Полицейские раскрыли кражу электроинструментов из тамбовского магазина
Родители на Тамбовщине бьют тревогу: разрушается здание детского сада «Теремок»
В Тамбовской области автоледи перевернулась на иномарке
Осужденные в Тамбове подготовили спектакль для родственников
Тамбовчанин захотел покататься и угнал чужую машину
В Тамбове четыре пассажира пострадали при резком торможении автобуса
Паводок в Тамбовской области проходит спокойно
Объявленный в федеральный розыск житель Тамбовской области задержан в Ярославле
В Тамбове на Гагарина столкнулись два автомобиля