2019-04-03T18:01:12+03:00
Общество

Хор Ново-Иерусалимского монастыря выступит в Мичуринске

Концерт состоится 9 апреля
Ксения АЛЕШИНА
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В рамках Международного музыкального фестиваля им. С.В. Рахманинова на сцене Мичуринского драматического театра 9 апреля пройдет концерт Хора Ново-Иерусалимского монастыря. Коллектив, в состав которого входят высококлассные певцы, представит жителям наукограда программу «Духовные песнопения Великого Поста и Страстной седмицы». Начало в 17:00, цена билета 200 рублей.

- Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви основан в 1656 году Патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан знаменитый Иерусалимский храм Воскресения Господня. Особая гордость монастыря — его хор. Хор создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Кирилла, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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