Тамбовские гвардейцы задержали одного из дебоширов, участвовавшего в драке возле кафе

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-03T18:12:48+03:00

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В городе Котовске патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от оперативного дежурного полиции о массовой драке возле кафе на улице Октябрьской. Прибыв на место происшествия гвардейцы обнаружили лежащего без сознания мужчину со следами побоев.

- После опроса очевидцев стало известно, что между четырьмя нетрезвыми посетителями кафе завязался конфликт и перерос в драку, в ходе которой трое мужчин избили оппонента и скрылись в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области.

Получив приметы злоумышленников, гвардейцы приступили к розыскным мероприятиям. Одно из правонарушителей, 44-летнего ранее судимого местного жителя, они задержали по месту жительства на улице Комсомольской и доставили в отдел полиции.

- 51-летнего потерпевшего госпитализировали в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы, - отметили в ведомстве. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU