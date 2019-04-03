2019-04-03T18:12:48+03:00
Происшествия

Тамбовские гвардейцы задержали одного из дебоширов, участвовавшего в драке возле кафе

Пострадавшего в потасовке - госпитализировали
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В городе Котовске патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от оперативного дежурного полиции о массовой драке возле кафе на улице Октябрьской. Прибыв на место происшествия гвардейцы обнаружили лежащего без сознания мужчину со следами побоев.

- После опроса очевидцев стало известно, что между четырьмя нетрезвыми посетителями кафе завязался конфликт и перерос в драку, в ходе которой трое мужчин избили оппонента и скрылись в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области.

Получив приметы злоумышленников, гвардейцы приступили к розыскным мероприятиям. Одно из правонарушителей, 44-летнего ранее судимого местного жителя, они задержали по месту жительства на улице Комсомольской и доставили в отдел полиции.

- 51-летнего потерпевшего госпитализировали в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы, - отметили в ведомстве. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четырех квартирных взломщиков поймали в Тамбовской области
Хор Ново-Иерусалимского монастыря выступит в Мичуринске
В тамбовском перинатальном центре впервые родились тройняшки
В северной части Тамбова на несколько часов отключат электричество
Еще один кот умер от бешенства на Тамбовщине
Тамбовский губернатор поможет в восстановлении школьника, которого сбил «КамАЗ»
На Тамбовщине поймали похитителя автоприцепа, принадлежащего волгоградцу
В Мичуринск привезли новое оборудование для нормализации давления в системе водоснабжения
Юные тамбовчане проплывут 50 метров вольным стилем
В городе Рассказово собирают книги для обитателей колонии
Полицейские раскрыли кражу электроинструментов из тамбовского магазина
Родители на Тамбовщине бьют тревогу: разрушается здание детского сада «Теремок»
В Тамбовской области автоледи перевернулась на иномарке
Осужденные в Тамбове подготовили спектакль для родственников
Тамбовчанин захотел покататься и угнал чужую машину
В Тамбове четыре пассажира пострадали при резком торможении автобуса
Паводок в Тамбовской области проходит спокойно
Объявленный в федеральный розыск житель Тамбовской области задержан в Ярославле
В Тамбове на Гагарина столкнулись два автомобиля