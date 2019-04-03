В северной части Тамбова на несколько часов отключат электричество

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-03T17:00:03+03:00

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4 апреля в областном центре связи с проведением специалистами «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» профилактических работ с 11:00 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии в микрорайоне "Северный".

Также завтра, по данным пресс-службы администрации Тамбова, из-за профилактических работ АО «ОРЭС-Тамбов» с 9:00 до 13:00 электричество отключат по следующим адресам:

- улица Пшеничная, от дома №1 до дома №100;

- улица Ласковская;

- улица Чкалова;

- проезд Тихий.

ИСТОЧНИК KP.RU