В северной части Тамбова на несколько часов отключат электричество
Свет обещают дать завтра к обеду
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4 апреля в областном центре связи с проведением специалистами «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» профилактических работ с 11:00 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии в микрорайоне "Северный".
Также завтра, по данным пресс-службы администрации Тамбова, из-за профилактических работ АО «ОРЭС-Тамбов» с 9:00 до 13:00 электричество отключат по следующим адресам:
- улица Пшеничная, от дома №1 до дома №100;
- улица Ласковская;
- улица Чкалова;
- проезд Тихий.
ИСТОЧНИК KP.RU