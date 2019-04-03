2019-04-03T16:39:48+03:00
Общество

Еще один кот умер от бешенства на Тамбовщине

Инфекцию нашли в Рассказовском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: архив КП https://www.kp.ru/online/news/1436449/Фото: архив КП https://www.kp.ru/online/news/1436449/
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Очередной случай смертельной инфекции выявили специалисты в Тамбовской области. В селе Саюкино Рассказовского района бешенством заболел кот.

- В целях предупреждения распространения заболевания животных бешенством в неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливание собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

При этом, в селе Бадин Угол Пичаевского района карантин снят в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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