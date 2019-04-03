Тамбовский губернатор поможет в восстановлении школьника, которого сбил «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-03T16:15:10+03:00

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Кузнецовы, чей 15-летний сын Кирилл в прошлом году серьезно пострадал в ДТП, обратилась к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину за помощью. Дело в том, что мальчику нужно пройти трехмесячную реабилитацию в одном из медицинских центров, однако средств у семьи, воспитывающей еще двоих детей, не хватает.

- Мы все внимательно следили за твоей судьбой. Окажем всю необходимую помощь, которая возможна со стороны областной администрации, - обратился к юноше глава региона.

Напомним, что 4 июля 2018 года Кирилла, который ехал на велосипеде, сбил «КамАЗ». Он получил ушиб головного мозга и внутренних органов, переломы ребер, бедра и другие травмы. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить подростку жизнь, но руку спасти не смогли — ее пришлось ампутировать. Школьник мужественно перенес все испытания, выпавшие на его долю, и недавно ему поставили протез стоимостью около 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU