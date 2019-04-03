2019-04-03T15:19:05+03:00
Происшествия

На Тамбовщине поймали похитителя автоприцепа, принадлежащего волгоградцу

Потерпевший выразил благодарность сотрудникам полиции за их работу
Ксения АЛЕШИНА
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В начале марта этого года в дежурную часть поселка Дмитриевка поступило заявление от жителя Волгоградской области о краже автоприцепа с обочины автодороги Р-22 «Каспий». Выяснилось, что в дороге у него сломалась ступица колеса прицепа. Оставив его на обочине, он пошел искать запчасти, а когда вернулся обнаружил пропажу прицепа.

По подозрению в совершении кражи был задержан 42-летний житель поселка. Полицейские установили, что мужчина увидел оставленный на обочине прицеп и присоединил его к своей «Ниве». Чтобы не испортить ступицу, он закрепил под ним доску. Таким образом, злоумышленник буксировал прицеп да дома, где его и обнаружили стражи порядка.

- В настоящее время в отношении злоумышленника следственном отделом МОМВД России «Мичуринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Житель Волгоградской области Хемра Казаков выразил в адрес сотрудников полиции пгт. Дмитриевка слова благодарности. Похищенный прицеп ему вернули уже на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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