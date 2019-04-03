2019-04-03T14:44:20+03:00
Общество

В Мичуринск привезли новое оборудование для нормализации давления в системе водоснабжения

В ближайшее время там приступят к его установке
Ирина БУРЯКОВА
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Проблема низкого давления в системе водоснабжения района ПУ-37 находит свое разрешение. Так, 3 апреля в Мичуринск доставили новый циркуляционный насос повышенной мощности. После его установки в учебном корпусе, мастерских и общежитии Мичуринского аграрного техникума, 60-квартирном жилом доме, частном секторе и котельной должен быть необходимый напор воды.

- Ранее жители района пожаловались главе города на отсутствие должного давления в системе водоснабжения, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска Тамбовской области. - По итогам комиссионного обследования было принято решение о замене насосного оборудования, так как из-за высокой изношенности насоса давление воды упало в 5 раз.

В ближайшее время коммунальщики приступят к демонтажу старого водяного насоса и установке нового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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