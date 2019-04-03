2019-04-03T14:13:19+03:00
Спорт

Юные тамбовчане проплывут 50 метров вольным стилем

В областном центре пройдет спартакиада
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове стартует региональный этап спартакиады по плаваниюВ Тамбове стартует региональный этап спартакиады по плаваниюФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Сегодня, 2 апреля, в Тамбове стартует региональный этап спартакиады по плаванию. Участие в ней примут юноши и девушки 2004-2005 годов рождения из 30 муниципалитетов области. Соревнования будут проходить в течение двух дней.

Пловцам предстоит показать свое мастерство на дистанции 50 метров вольным стилем. Судьями выступят тренеры-преподаватели Детско-юношеской спортивной школы №6. Победителей и призеров спартакиады наградят медалями и грамотами регионального управления образования и науки.

- Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности проводится региональным управлением образования и науки совместно с областной детско-юношеской спортивной школой. Главная цель соревнований - развитие и популяризация физической культуры и спорта в образовательных организациях, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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