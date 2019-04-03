В городе Рассказово собирают книги для обитателей колонии

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-03T13:42:29+03:00

Каждый желающий может пополнить библиотечный фонд исправительного учреждения и даже получить за это сладкий подарок

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Культурно-досуговое объединение города Рассказово запустило акцию «Дорогою добра…», направленную на пополнение библиотечного фонда исправительной колонии № 3. Книги для осужденных принимаются в Киноконцертном зале «Смена» , расположенному на улице Куйбышева, 12.

- В настоящее время библиотека ИК-3 состоит из 11 тысяч книг различной тематики, включающей специальную литературу, произведения классиков и современников. Наиболее острую потребность читатели исправительной колонии испытывают в прозе и поэзии современных авторов, православной литературе и стихотворениях поэтов Серебряного века. Вместе с тем, хранители книг будут рады всем произведениям, которые граждане смогут пожертвовать на развитие библиотечного фонда исправительного учреждения, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

Кроме того, участников акции ждет сладкий сюрприз. Тому, кто принесет сразу пять книг, организаторы вручат купон на получение сладкой ваты. В Тамбове акцию уже поддержали волонтеры пункта приема и выдачи вещей «Добрая точка».

ИСТОЧНИК KP.RU