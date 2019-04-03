Полицейские раскрыли кражу электроинструментов из тамбовского магазина

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-03T13:19:47+03:00

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В ходе расследования преступной деятельности жителя деревни Красненькая Тамбовского района сотрудниками уголовного розыска совместно с дознавателем отдела полиции выявлен факт ранее совершенной кражи подследственным.

Установлено, что 20-летний молодой человек, который был задержан за ранее совершенные кражи чужого имущества и помещен в СИЗО №1 города Тамбова, 8 марта украл из магазина стройматериалов областного центра электроинструменты.

- При проведении розыскных мероприятий и просмотре средств видеонаблюдения оперативные сотрудники установили личность подозреваемого. Теперь к уже совершенным преступлениям в материалах, направляемых в судебную инстанцию, добавится еще одно возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». А это, естественно, увеличит тяжесть наказания суда за содеянное злоумышленником, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU