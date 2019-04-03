2019-04-03T13:19:47+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу электроинструментов из тамбовского магазина

Стражам порядка помогли записи с камеры видеонаблюдения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Это не единственная кража, которую совершил 20-летний пареньЭто не единственная кража, которую совершил 20-летний пареньФото: УМВД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В ходе расследования преступной деятельности жителя деревни Красненькая Тамбовского района сотрудниками уголовного розыска совместно с дознавателем отдела полиции выявлен факт ранее совершенной кражи подследственным.

Установлено, что 20-летний молодой человек, который был задержан за ранее совершенные кражи чужого имущества и помещен в СИЗО №1 города Тамбова, 8 марта украл из магазина стройматериалов областного центра электроинструменты.

- При проведении розыскных мероприятий и просмотре средств видеонаблюдения оперативные сотрудники установили личность подозреваемого. Теперь к уже совершенным преступлениям в материалах, направляемых в судебную инстанцию, добавится еще одно возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». А это, естественно, увеличит тяжесть наказания суда за содеянное злоумышленником, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24