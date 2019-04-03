Родители на Тамбовщине бьют тревогу: разрушается здание детского сада «Теремок»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-03T13:02:08+03:00

Прокуратура после проведенной проверки обратилась в суд с иском к администрации города Рассказово

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В прокуратуру поступило коллективное обращение родителей детей, посещающих детсад №8 «Теремок» в городе Рассказово. В здании садика после обильного таяния снега в очередной раз протекла кровля. В результате в студии изобразительных искусств, учебной комнате, спортивном зале, комнате психолога (левое крыло) на полу образовались лужи, через потолочные швы протекает вода. На стенах и потолке появились глубокие трещины, разрушено штукатурное покрытие, образовываются черные пятна от сырости.

- Снаружи покраска фасада здания также нарушена, на значительных площадях полностью отсутствует. Фундамент здания частично разрушен. Деревянные полы на открытых верандах подверглись гниению, местами деформировались, вследствие чего образовались провалы. Кровля над верандами имеет протечки. Деревянные конструкции оконных рам сгнили, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - В настоящее время левое крыло детского садика закрыто для посещения воспитанников, что не обеспечивает надлежащее проведения учебно-образовательного процесса.

Кроме того, на игровых площадках на территории детского сада теневые навесы частично разрушены, гигиеническое покрытие игрового оборудования нарушено.

Руководство детского сада ранее обращалась в администрацию Рассказово по вопросу проведения ремонтных работ, на что получила положительный ответ. Однако ремонт в назначенные сроки и до настоящего времени не проведен.

- Выступая в защиту прав детей прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию Рассказово обязанности в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу привести здание детского сада в соответствие с предъявляемыми требованиями, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU