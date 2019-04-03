В Тамбовской области автоледи перевернулась на иномарке
Женщине понадобилась госпитализация
38-летняя женщина не справилась с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 4-м километре автодороги «Бондари-Пахотный Угол-Казывань», проходящей по территории Бондарского района, 2 апреля в 16:40 произошло ДТП. Автомобиль «Datsun on-DO», 38-летняя женщина-водитель которого не справилась с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель иномарки получила телесные повреждения и была госпитализирована во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU