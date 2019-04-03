Осужденные в Тамбове подготовили спектакль для родственников

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-03T12:03:48+03:00

А после посетили вместе кафе

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Родственники осужденных посетили исправительную колонию №1 в Тамбове. Многие из пришедших в учреждение впервые смогли увидеть, как живут их сыновья, мужья или братья в местах лишения свободы.

Руководители исправительной колонии организовали для родственников осужденных экскурсию по помещениям отрядов, банно-прачечного комплекса, клуба, домового храма, столовой, библиотеки.

- В рамках мероприятий по проведению «Года Театра» для гостей исправительной колонии был показан спектакль кукольного театра, подготовленный лицами, отбывающими наказание, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

Завершилась встреча близких людей в рамках Дня открытых дверей беседой за чашкой чая в кафе учреждения.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU