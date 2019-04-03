Тамбовчанин захотел покататься и угнал чужую машину

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-03T11:37:55+03:00

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В дежурную часть отдела полиции № 3 по городу Тамбову 2 апреля поступило сообщение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что неизвестный на улице Олега Кошевого угнал его автомобиль марки «Datsun».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли иномарку на парковке одного из гипермаркетов на улице Советской без технических повреждений. За рулем машины находился 21-летний парень. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Он сознался в содеянном и пояснил, что хотел просто прокатиться, не собираясь красть транспортное средство.

- Машину вернули потерпевшему. В отношении 21-летнего гражданина ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU