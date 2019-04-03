Паводок в Тамбовской области проходит спокойно

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-03T10:54:20+03:00

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Специалисты продолжают контролировать гидрологическую обстановку и следить за состоянием гидротехнических сооружений на водных объектах в Тамбовщине.

По данным регионального центра гидрометеослужбы, падение уровня воды от 1 до 5 сантиметров наблюдается на реках Большой Ломовис, Челновая, Цна в Моршанском и Тамбовском районах. На реке Ворона продолжается подъем воды от 3 до 16 сантиметров. На реках Савала, Битюг, Лесной Воронеж, Кариан и Цна у города Тамбов уровень воды не изменился.

- Работники водного хозяйства регулируют уровень воды в искусственных водоемах области с помощью задвижек на гидротехнических сооружениях. За последние дни ремонтной бригадой проводились работы в Рассказовском, Бондарском и Никифоровском районах, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию области, в настоящее время обстановка на территории Тамбовщины, связанная с прохождением паводка, стабильная. Экстремальных паводковых ситуаций в регионе не отмечается, аварийный сброс воды на прудах и водохранилищах области не проводится.

По данным Тамбовского гидрометеоцентра, 4 апреля опасных гидрологических явлений в регионе также не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU