Объявленный в федеральный розыск житель Тамбовской области задержан в Ярославле
В октябре прошлого года в Кирсанове была совершена квартирная кража. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 23-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража» и арестовали.
Не предвидя такого развития событий, молодой человек покинул малую родину и скрылся в неизвестном направлении, после чего его объявили в федеральный розыск.
- В марте сотрудники уголовного розыска получили информацию о пребывании разыскиваемого преступника в Ярославле, на территории дачного кооператива. Руководство МОМВД России «Кирсановский» отправило в командировку начальника отделения уголовного розыска Максима Чернова и старшего оперуполномоченного Сергея Власова с целью задержания беглеца. Грамотные действия оперативных сотрудников позволили «вычислить» подозреваемого и задержать в нежилом дачном строении, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
С помощью ярославских полицейских задержанного этапировали в сопровождении конвоя в Тамбов для совершения правосудия. Ведется дальнейшее расследование преступных деяний беглеца за пределами Тамбовщины.
ИСТОЧНИК KP.RU