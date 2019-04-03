Объявленный в федеральный розыск житель Тамбовской области задержан в Ярославле

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-03T10:19:44+03:00

Полицейским пришлось выезжать в командировку в другой регион, чтобы поймать 23-летнего преступника

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В октябре прошлого года в Кирсанове была совершена квартирная кража. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 23-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража» и арестовали.

Не предвидя такого развития событий, молодой человек покинул малую родину и скрылся в неизвестном направлении, после чего его объявили в федеральный розыск.

- В марте сотрудники уголовного розыска получили информацию о пребывании разыскиваемого преступника в Ярославле, на территории дачного кооператива. Руководство МОМВД России «Кирсановский» отправило в командировку начальника отделения уголовного розыска Максима Чернова и старшего оперуполномоченного Сергея Власова с целью задержания беглеца. Грамотные действия оперативных сотрудников позволили «вычислить» подозреваемого и задержать в нежилом дачном строении, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

С помощью ярославских полицейских задержанного этапировали в сопровождении конвоя в Тамбов для совершения правосудия. Ведется дальнейшее расследование преступных деяний беглеца за пределами Тамбовщины.

ИСТОЧНИК KP.RU