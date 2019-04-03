В Тамбове на Гагарина столкнулись два автомобиля
Пострадал один из водителей
Травмы получил 35-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 2 апреля примерно в 15:33 на улице Юрия Гагарина около дома № 38 города Тамбова. Автомобиль «Chery Very», 35-летний водитель которого, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с иномаркой «Daewoo Nexia» под управлением 33-летнего мужчины.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель автомобиля «Chery Very» получил телесные повреждения. Ему была оказана скорая медицинская помощь на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU