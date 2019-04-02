2019-04-02T18:00:16+03:00
Происшествия

Тамбовчанин угнал автомобиль и напал с топором на полицейского, пытавшегося его задержать

Злоумышленнику вынесли приговор
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: с сайта СУ СК по Тамбовской областиФото: с сайта СУ СК по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области суд вынес приговор 22-летнему жителю Токаревского района. Он признан виновным в угоне автомобиля и применении насилия в отношении полицейского (статьи 318 и 166 УК РФ).

Так, 28 января участковый получил сообщение от оперативного дежурного об угоне легкового автомобиля в одном из сел Токаревского района. Установив местонахождение машины, полицейский подошел к водительской двери, открыл ее и попросил водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выйти. Проигнорировав требование, молодой человек включил заднюю передачу и поехал назад, протащив несколько метров сотрудника полиции, ухватившегося за дверь.

- Затем парень вышел из автомобиля, достал топор, размахивая которым, стал высказывать угрозы и требовать, чтобы сотрудник полиции уехал. Через некоторое время прибывшие по вызову полицейского коллеги задержали правонарушителя, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде принудительных работ сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области ожидаются мокрый снег и дождь
Тамбовские предпенсионеры смогут бесплатно отдохнуть в санатории
В Мичуринске во второй раз пройдет фестиваль «Рок-Яблоко»
Тамбовчанина признали виновным в краже 23 тонн семечек
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ
«Горячая линия» по вопросам цифрового ТВ заработала на Тамбовщине
Стало известно какие дворы отремонтируют в Тамбове в этом году: список
На тамбовском «Спартаке» оставят легкоатлетические дорожки
В Тамбовской области осудили мужчину, обматерившего полицейского
Тамбовчанин взял 100 тысяч рублей в кредит, не собираясь его отдавать
Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
1,2 километра улицы Магистральной в Тамбове отремонтируют за 61 миллион рублей
Для детей-аутистов в двух школах Тамбова откроют специальные классы
Тамбовщина оказалась на 12 месте в России по стоимости вывоза мусора
Тамбовские полицейские задержали женщину с героином
Неудачный обгон «отправил» в больницу 27-летнюю тамбовчанку
Двух жительниц Тамбовщины привлекают к уголовной ответственности за торговлю контрафактным алкоголем
Мотоциклист и его пассажир погибли в аварии на тамбовской трассе
12 пожаров произошло в Тамбовской области за сутки