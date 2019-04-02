Тамбовчанин угнал автомобиль и напал с топором на полицейского, пытавшегося его задержать

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-02T18:00:16+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 22-летнему жителю Токаревского района. Он признан виновным в угоне автомобиля и применении насилия в отношении полицейского (статьи 318 и 166 УК РФ).

Так, 28 января участковый получил сообщение от оперативного дежурного об угоне легкового автомобиля в одном из сел Токаревского района. Установив местонахождение машины, полицейский подошел к водительской двери, открыл ее и попросил водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выйти. Проигнорировав требование, молодой человек включил заднюю передачу и поехал назад, протащив несколько метров сотрудника полиции, ухватившегося за дверь.

- Затем парень вышел из автомобиля, достал топор, размахивая которым, стал высказывать угрозы и требовать, чтобы сотрудник полиции уехал. Через некоторое время прибывшие по вызову полицейского коллеги задержали правонарушителя, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде принудительных работ сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU