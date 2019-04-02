В Тамбовской области ожидаются мокрый снег и дождь

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-02T17:31:36+03:00

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По данным ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области», 3 апреля прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

- Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (0-2 мм). Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 4-9° тепла, - сообщают специалисты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо обращаться в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752)-72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU