2019-04-02T17:31:36+03:00
Общество

В Тамбовской области ожидаются мокрый снег и дождь

Погода испортится третьего апреля
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области», 3 апреля прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

- Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (0-2 мм). Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 4-9° тепла, - сообщают специалисты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо обращаться в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752)-72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчанин угнал автомобиль и напал с топором на полицейского, пытавшегося его задержать
Тамбовские предпенсионеры смогут бесплатно отдохнуть в санатории
В Мичуринске во второй раз пройдет фестиваль «Рок-Яблоко»
Тамбовчанина признали виновным в краже 23 тонн семечек
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ
«Горячая линия» по вопросам цифрового ТВ заработала на Тамбовщине
Стало известно какие дворы отремонтируют в Тамбове в этом году: список
На тамбовском «Спартаке» оставят легкоатлетические дорожки
В Тамбовской области осудили мужчину, обматерившего полицейского
Тамбовчанин взял 100 тысяч рублей в кредит, не собираясь его отдавать
Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
1,2 километра улицы Магистральной в Тамбове отремонтируют за 61 миллион рублей
Для детей-аутистов в двух школах Тамбова откроют специальные классы
Тамбовщина оказалась на 12 месте в России по стоимости вывоза мусора
Тамбовские полицейские задержали женщину с героином
Неудачный обгон «отправил» в больницу 27-летнюю тамбовчанку
Двух жительниц Тамбовщины привлекают к уголовной ответственности за торговлю контрафактным алкоголем
Мотоциклист и его пассажир погибли в аварии на тамбовской трассе
12 пожаров произошло в Тамбовской области за сутки