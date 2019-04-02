2019-04-02T16:32:42+03:00
Общество

В Мичуринске во второй раз пройдет фестиваль «Рок-Яблоко»

«Машины времени» в списке участников не будет
Ксения АЛЕШИНА
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Более 10 российских рок-групп соберутся в наукоградеБолее 10 российских рок-групп соберутся в наукоградеФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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На площади имени И. В. Мичурина в наукограде 3 мая состоится второй по счету музыкальный фестиваль «Рок-Яблоко», участие в котором примут известные группы и исполнители.

Местные СМИ распространяли информацию о том, что хедлайнером фестиваля станет легендарная группа «Машина времени». Однако, это оказалось первоапрельской шуткой. В управлении по развитию культуры и спорта города Мичуринска сообщили, что Андрея Макаревича и его команды в списке участников нет.

- На фестивале выступят более 10 лучших рок-групп со всей России, прошедших строгий отбор. Каждый из них даст 30-40-минутный сольный концерт. В общей сложности зрители получат порядка 9 часов новой и качественной рок-музыки под открытым небом. Вход на фестиваль бесплатный. Уже объявлена первая пятерка участников, это группы: «ОБЕ-РЕК», «Без Компромиссов», «Волчья Сотня», «Пламя в Нас», популярная мичуринская группа «5 стихий» и фишка фестиваля — детская рок-группа из Смоленска «SmoLKIDS», - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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