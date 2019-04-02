Тамбовчанина признали виновным в краже 23 тонн семечек

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-02T16:07:08+03:00

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В начале декабря прошлого года в полицию Мучкапского района поступила оперативная информация, что со складов фермерского хозяйства украли 23 тонны семян подсолнечника. На месте происшествия стражи порядка нашли отпечатки протекторов шин, следы обуви и другие улики.

Сотрудники полиции опросили жителей близлежащих населенных пунктов, провели подворный обход прилегающей территории, а также проверили грузовые автомобили. Им удалось установить, что к краже могут быть причастны двое местных жителей в возрасте 31 и 55 лет, а также 32-летний житель Тамбова.

Двое подозреваемых были задержаны, а третий объявлен в розыск. Мужчины пояснили, что тамбовчанин ввел их в заблуждение, предложив подзаработать. Он попросил их забрать семена подсолнечника из фермерского хозяйства, чтобы потом продать. По его словам, глава хозяйства был должен ему денег, но не хотел возвращать. Ночью, воспользовавшись отсутствием охраны на складе, мужчины подогнали два грузовика и вручную загрузили семечки в кузов машин.

Полицейские установили, что каждый автомобиль сделал девять рейсов из поселка Мучкапский в Уварово, где тамбовчанин договорился о приемке семян подсолнечника на переработку. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка в результате розыскных мероприятий установили местонахождение злоумышленника. Его задержали и доставили в Мучкапский район для проведения следственных действий. Мужчина сознался, что обманул своих знакомых, никакого долга у главы фермерского хозяйства перед ним не было.

- В процессе расследования уголовного дела подозреваемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб на сумму в 247,5 тысяч рублей. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд района для принятия окончательного решения. Суд признал 32-летнего жителя города Тамбова виновным в совершении кражи и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с условным сроком в один год, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU