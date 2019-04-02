«Горячая линия» по вопросам цифрового ТВ заработала на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-02T15:40:32+03:00

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В Тамбовской области открылась «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание. Звонки принимаются бесплатно по телефонам: 78-61-00 (для жителей Тамбова и Тамбовского района) и 8-800-201-1396 (для жителей остальных городов и районов).

- Операторы «горячей линии» готовы оказать помощь в настройке телевидения, проконсультировать по поводу льгот малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, принять заявку на выезд волонтеров для настройки оборудования, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что аналоговое телевизионное вещание в Тамбовской области отключат 3 июня. Для того, чтобы переход на «цифру» прошел для жителей региона без особых проблем, им будут помогать добровольцы. На сегодняшний день проходит набор в цифровые волонтеры среди студентов. Региональный штаб добровольцев объединит 2600 человек, каждый из них пройдет соответствующее обучение.

Кроме того, задать интересующие вопросы, связанные с цифровым ТФ, можно также, позвонив на федеральную круглосуточную бесплатную горячую линию РТРС по телефону: 8 800 220 20 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU