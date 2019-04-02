Стало известно какие дворы отремонтируют в Тамбове в этом году: список

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-02T15:04:10+03:00

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В скором времени в областном центре начнутся работы по благоустройству дворовых территорий. Известно, что в 2019 году на эти цели предусмотрели 77 миллионов рублей, против 54 миллионов в прошлом году. Количество дворов при этом не изменилось. Деньги потратят на установку лавочек, урн и асфальтирование придомовых территорий. По данным городской администрации на освещение этих дворовых территорий потратят еще 10 миллионов из средств «Народной инициативы». Работы должны завершиться до 30 сентября этого года. Отремонтируют в этом году дворы по следующим адресам:

1. Моршанское шоссе, дом 3;

2.улица Володарского, дом 6, улица Пензенская, дом 19, улица Рабочая, дом 16;

3.улица Красноармейская, дом 3;

4.Тамбов-4, дом 3;

5.улица 2-я Шацкая, дома 41, 45, 47 А;

6.улица 2-я Шацкая, дом 8, улица Подвойского, дом 9;

7.улица Социалистическая, дом 9;

8. улица Интернациональная, дом 39-а;

9.улица Железнодорожная, дом 22-А;

10. улица О. Кошевого, дом 10;

11. улица Комиссара Московского, дом 12;

12.улица Чичканова, дом 127;

13.улица Рылеева, дом 77;

14. улица Рылеева, дом 75, корп.1;

15. улица Полынковская, дома 65 а, 65 б;

16. Тамбов-4, дом 17;

17. улица Рылеева, дом 45;

18. улица Пензенская, дома 57, 59;

19. улица Ванина, дом 4;

20. улица Карла Маркса, дом 251/20;

21. улица Ерофеевская, дома 20, 22;

22. улица Никифоровская, дома 143 б, 143 а, 143 в;

23.улица Рязанская, дом 6;

24. улица Н. Вирты, дома 102, 102-а, 104;

25. улица Мичуринская, дома 104, 106, 108, улица Михайлова, дом 33;

26. улица Астраханская, дома 187, 187 а, 187 г, 187 б;

27. улица Пионерская, дома 3, 5, улица Набережная, дом 12;

28. улица Подвойского, дом 8;

29. улица Советская/Ленинградкая, дом 90/15;

30. улица Пензенская, дом 34;

31. улица Солнечная, дома 5, 7;

32. улица Мичуринская, дом 151-б ;

33. улица Советская, дом 113 А;

34. улица Советская, дом 187 Б;

35. улица Чичерина, дома 40, 42, 34-а;

36. улица Бастионная, дом 24 а

ИСТОЧНИК KP.RU