На тамбовском «Спартаке» оставят легкоатлетические дорожки

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-02T14:01:22+03:00

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Жители Тамбовской и даже Липецкой области в последние несколько дней оставили более десятка обращений на неофициальном сайте губернатора региона Александра Никитина. Людей волновал вопрос возможной ликвидации легкоатлетических дорожек на стадионе «Спартак». Напомним, в планах областных властей было увеличение вместимости стадиона до 15 тысяч зрителей. И в этом случае беговые дорожки действительно были бы лишними. Но, как стало известно, сейчас стадион планируют переделать под 10 тысяч зрителей. Это соответствует требованиям Российской Премьер-Лиги и позволит принимать на поле домашние матчи ФК «Тамбов», который, как предполагается будет играть в РПЛ.

- В рамках третьего этапа реконструкции стадиона «Спартак» будет выполнена реконструкция северной трибуны и входных групп, - сообщили в управлении физкультуры и спорта тамбовской области. - Проектной документацией реконструкции не предусмотрены модернизация или ликвидация имеющихся беговых легкоатлетических дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU