2019-04-02T13:00:36+03:00
Происшествия

Тамбовчанин взял 100 тысяч рублей в кредит, не собираясь его отдавать

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские за минувшие сутки раскрыли мошенничество, совершенное в феврале текущего года. Стражи порядка выяснили, что в одну из микрофинансовых организаций областного центра обратился 40-летний мужчина и попросил выдать ему кредит. Предоставив ложные сведения о месте работы, он получил 100 000 рублей, которые в дальнейшем не собирался отдавать. При дальнейшей проверке сотрудники организации выявили обман и обратились в правоохранительные органы.

- Установив все обстоятельства произошедшего, полицейские приступили к розыску мошенника. Мужчину нашли и доставили в отдел полиции. Задержанный рассказал, что уже успел потратить всю полученную преступным путем сумму на себя. Теперь ему придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кошелька. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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