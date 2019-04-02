1,2 километра улицы Магистральной в Тамбове отремонтируют за 61 миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-02T12:24:04+03:00

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МКУ «Дирекция городских дорог» объявила тендер на ремонт улицы Магистральной, на участке от улицы Рылеева до улицы Мичуринской. Протяженность этой дороги составляет 1,2 километра. Начальная цена аукциона — 60 миллионов 709 тысяч рублей. В рамках контракта подрядчик должен будет не только обновить дорожное покрытие, но и обустроить тротуары, парковки, заездные карманы для общественного транспорта, а также установить пешеходные ограждения. Согласно плану, начаться ремонт должен уже в июне этого года.

- Сроки завершения работ — до 1 ноября 2019 года, - говорится в документах закупки.

Также в Тамбове выбирают подрядчика для ремонта автомобильных дорог по ул. Базарной (от ул. Октябрьской до Северной площади), ул. Базарной (от ул. Лермонтовской до ул. Коммунальной), ул. Карла Маркса (от ул. Астраханской до ул. Интернациональной), ул. Пролетарской (от ул. Лермонтовской до ул. Интернациональной) . Стоимость этого лота - 179 миллионов рублей.

Объявлен аукцион на работы по ул. Авиационной (от ул. комиссара Московского до ул. Ипподромной), ул. Киквидзе (от ул. Авиационной до трассы Москва-Волгоград), ул. комиссара Московского (от ул. Октябрьской до ул. Киквидзе), ул. 40 лет Октября (от ул. Авиационной до ул. им. Фрунзе). Их цена 169,5 миллиона рублей.

Кроме того ремонт проведут на Моршанском шоссе (от пл. Комсомольской до ул. Урожайной). За выполнение этих работ готовы заплатить 76,4 миллиона рублей. На сегодняшний день общая стоимость закупок на дорожные работы превышает 485 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU