2019-04-02T11:56:49+03:00
Общество

Для детей-аутистов в двух школах Тамбова откроют специальные классы

Это школы №5 и №31
Ирина БУРЯКОВА
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По просьбам родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, в Тамбове в школах №5 и №31 оборудуют специальные помещения для индивидуальных и групповых занятий с такими детьми - ресурсные классы.

- Зачисление в подобные классы будет проводиться на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения психолого-медико-педагогической комиссии, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - Учебные помещения обустроят в удалении от общеобразовательных классов и в шаговой доступности от гигиенической комнаты.

Ресурсные классы на базе общеобразовательных школ создаются с целью обучения, а также коррекции нарушений поведения, коммуникации и речи у детей с расстройствами аутистического спектра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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