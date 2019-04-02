Тамбовщина оказалась на 12 месте в России по стоимости вывоза мусора

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-02T11:35:48+03:00

Одной семье услуга обойдется в 5 тысяч рублей в год

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Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, как изменилась плата за вывоз мусора в разных регионах с введением нового законодательства. В рейтинге из 85 регионов Тамбовская область оказалась на 12 месте. То есть область вошел в ТОП-15 самых «дорогих» субъектов по стоимости вывоза ТБО. По данным аналитиков средняя плата за эту услугу на человека в год в нашем регионе составляет 1667 рублей, что в годовом исчислении на семью составляет 5000 рублей.

Дороже всего за вывоз ТБО платят жители Московской области — 9168 рублей в год на семью из трех человек. Чуть меньше придется на жителей Ленинградской области – 8534 рубля на семью в год. Дорого обойдется мусор и семьям в Камчатском крае – 7934 рубля в год.

- Самым незначительным семейный бюджет на вывоз мусора будет в Амурской области – 135 рублей на семью их трех человек в год, - говорят эксперты. - Невысоки расходы жителей на вывоз мусора в Приморском крае – 682 рубля на семью в год и Республике Дагестан –1170 рублей в год.

Подсчитано, что средняя плата за вывоз ТБО в России - чуть меньше 3700 рублей на семью.

ИСТОЧНИК KP.RU