Неудачный обгон «отправил» в больницу 27-летнюю тамбовчанку

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-02T10:39:58+03:00

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Авария, в которой получила травмы молодая женщина, произошла 1 апреля в 17 часов 45 минут на улице Широкая около дома №8 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД 19-летний водитель автомобиля «Лада Веста», совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем «Ауди А1», которым управлял 28-летний мужчина. Он пытался повернуть налево.

В результате ДТП пассажирку автомобиля «Лада Веста, 27-летнюю женщину на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU