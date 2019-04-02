Неудачный обгон «отправил» в больницу 27-летнюю тамбовчанку
Два автомобиля столкнулись на улице Широкой областного центра
В ДТП пострадала молодая женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получила травмы молодая женщина, произошла 1 апреля в 17 часов 45 минут на улице Широкая около дома №8 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД 19-летний водитель автомобиля «Лада Веста», совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем «Ауди А1», которым управлял 28-летний мужчина. Он пытался повернуть налево.
В результате ДТП пассажирку автомобиля «Лада Веста, 27-летнюю женщину на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU