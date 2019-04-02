Двух жительниц Тамбовщины привлекают к уголовной ответственности за торговлю контрафактным алкоголем

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-02T10:19:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Бдительные соседи сообщили полицейским, что 65-летняя жительница Мичуринска дома торгует алкоголем. Стражи порядка пришли "в гости" к пенсионерке и задокументировали факт продажи спиртных напитков с признаками контрафакта. На женщину составили административный протокол с наложением денежного штрафа. Это было в феврале. Однако в марте в полицию поступил очередной сигнал о том, что она продолжает торговать алкоголем.

- После проведения проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В этом же месяце возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении 53-летней продавщицы продуктового магазина в Мичуринске, которую дважды замечали за продажей алкогольной продукции без лицензии.

Санкции статьи 171.4 УК РФ предусматривают штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU