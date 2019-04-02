2019-04-02T09:45:32+03:00
Общество

12 пожаров произошло в Тамбовской области за сутки

Причиной возгораний стало сжигание мусора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители Тамбовщины затеяли уборку на своих придомовых участков и это серьезно осложнило жизнь пожарных. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области за минувшие сутки, 1 апреля, им 12 раз пришлось выезжать на ликвидацию возгораний, которые устроили жители региона, пытавшиеся таким образом избавиться от накопившегося за зиму мусора.

- Пожары произошли в Знаменском районе, село Александровка, улица Советская, в Инжавинском районе, село Николино, улица Центральная, в Жердевском районе, село Новолуговое, в ПГТ Сосновка, улица Холмогорская, в Мучкапском районе, село Шапкино, улица Советская, в городе Уварово, Старый полигон, в Мордовском районе, село Новопокровка, в Мичуринском районе, село Новоникольское, улица Мира, в Тамбовском районе, поселок Лучка, в Сампурском районе, село Солонцовка, в Мучкапском районе, село Нижнее Чуево, улица К. Маркса и в Мучкапском районе,село Чащино,улица Фузеева, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Пострадавших в этих пожарах нет, жилья люди не лишились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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