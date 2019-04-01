2019-04-02T15:25:09+03:00
Общество

В региональном колл-центре тамбовчанам расскажут, как перейти на «цифру»

Аналоговое ТВ отключат с 3 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Перейти на цифровое ТВ помогут волонтерыПерейти на цифровое ТВ помогут волонтерыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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С 3 июня Тамбовщину, как и большинство субъектов, отключат от аналогового ТВ. Для того, чтобы тамбовчанам было легче перейти на цифровое телевидение, в регионе откроют колл-центр на базе областного МФЦ.

- На «горячей линии» колл-центра операторы будут принимать звонки по трём основным вопросам: оказание помощи в настройке телевидения, компенсация малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, помощь волонтёров в настройке оборудования, - сообщили в пресс-службе областной администрации. - Отметим, что в нашем регионе на получение льготы за приобретение приставок для приема цифрового ТВ-сигнала в размере одной тысячи рублей могут рассчитывать около пяти тысяч семей.

После определения проблемы операторы колл-центра будут отправлять заявки по муниципалитетам. А уже на местах ответственные за внедрение цифрового формата телевизионного вещания направят волонтёра по адресу заявителя. На каждой территории будут работать по 5 добровольцев из числа местных жителей в возрасте от 18 лет. В областном центре и муниципалитетах, в которых есть высшие или средние учебные заведения, землякам помогут студенты. На данный момент набор в цифровые волонтёры продолжается. Региональный штаб добровольцев объединит 2600 человек. Для цифровых волонтёров 3 апреля в зале краеведческого музея также проведут обучающий семинар. Напомним, что задать интересующие вопросы, касающиеся цифрового телевидения, можно также позвонив на федеральную круглосуточную бесплатную горячую линию РТРС по телефону: 8 800 220 20 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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