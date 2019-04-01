В Котовске акцию от МФЦ для ветеранов войны сделают бессрочной

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-01T18:03:38+03:00

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МФЦ Котовска присоединился к акции «Послужим ветеранам», приуроченной к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой специалисты оказывают бесплатную помощь ветеранам в оформлении документов, выезжая к ним на дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации моногорода.

Однако, если в тамбовских МФЦ у акции есть определенные сроки — с 1 апреля по 29 июня, то в Котовске ее сделают бессрочной. Для того, чтобы вызвать специалиста домой к ветерану, нужно чтобы он или его родственники подали заявку на выездное обслуживание непосредственно в офис Многофункционального центра или по телефону 8 (47541) 4-80-20.

ИСТОЧНИК KP.RU